Kobe Bryant é morto. La causa ed i dettagli della morte del campione (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant é morto. La causa ed i dettagli della morte del campione Al pari di altri personaggi famosi scomparsi negli ultimi tempi, se fosse confermata la notizia del campione del basket Kobe Bryant sarebbe una perdita universale. Non solo perché quello di Koe Bryant è il nome di una vera e propria leggenda del basket ma perché arriva in maniera del tutto inaspettata. 41 anni: il suo resterà per sempre nome leggendario del basket. Kobe Bryant, la dinamica Dalle prime informazioni rilanciate dai media americane la tragedia sarebbe avvenuta in seguito ad un incidente di elicottero a Calabasas. Il modello sarebbe il Sikorsky S-76. In particolare – stando alle informazioni riportate da Tmz – Bryant sarebbe morto con altre persone a bordo del suo elicottero privato. In totale le vittime sarebbero 5: oltre al campione, tre suoi amici ed il pilota. Ovvero tutti i ... termometropolitico

