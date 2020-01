Kobe Bryant è morto, incidente in elicottero in California (Di domenica 26 gennaio 2020) Non aver paura di sbagliareAllenatevi!Il sacrificio...del riposo (per lui), ma un sacrificio c'è sempreI dettagliLa danza della grandezzaAscoltate il vostro corpoFate un sacco di domandeIl post partita è importante quanto il preTutto è legatoCon gli anni cambia la routine, non l'approccioGli infortuni e come superarli (con il tip tap)Come Muhammad AliUn buon allenatoreGli infortuni come montagne da scalareSii te stessoGli amici contanoKobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente in elicottero a Calabasas, in California. La notizia è riportata dai siti americani, primo Tmz, poi Variety e quindi il Los Angeles Times. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo si sarebbe schiantato al suolo intorno alle 19 italiane e avrebbe preso fuoco, provocando la morte dell’ex cestista e di altre quattro persone che erano con lui. https://twitter.com/LASDHQ/status/1221501617255505920 Il 5 ... vanityfair

