Insigne: “Fa piacere aver battuto la Juve. È una vittoria nostra e di tutta Napoli” (Di domenica 26 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky, nel postpartita, ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Era una partita difficile, con Sarri sulla panchina avversaria? “No, io ho vissuto la sfida serenamente. Questo fa parte del mestiere. Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Fa piacere che abbiamo fatto una grande partita, è bello aver vinto contro la Juve. E’ una vittoria nostra e di tutta Napoli” L'articolo Insigne: “Fa piacere aver battuto la Juve. È una vittoria nostra e di tutta Napoli” ilNapolista. ilnapolista

arkadiuszxyz : RT @SpudFNVPN: Sapete qual è la differenza tra me e voi? Io vedo in Lorenzo Insigne (quando fa schifo) il genio. Io metto Hysaj titolare, (… - manupass62 : @SkyJuve @SkySport @gaetanostaglian Chiedo, per un amico: come mai, il Napoli vince, e si parla della #adremevuJ? E… - fedeguerra94 : @ElCumasc Hai elogiato insigne, giocatore sopravvalutato, gosens fa il difensore e segna piu di questo 'fenomeno' -