Il Savoia espugna Marsala, Osuji e Chironi firmano la vittoria (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGrande vittoria in trasferta per gli uomini di Parlato che tornano al successo con un convincente 2-0. Il Savoia arriva allo Stadio Lombardo Angotta con qualche novità di formazione. Prudente tra i pali; difesa a tre con Riccio centralmente ed il duo Poziello-Dionisi ai suoi lati. Oyewale e Rondinella confermati sulle fasce mentre Gatto ed Osuji costituiscono la cerniera di centrocampo. Davanti, poi, Cerone in appoggio alla coppia formata da Orlando e Diakitè. Il Marsala di Terranova risponde con: Russo, Lo Cascio, Gallo, Scoppetta, Inzoudine, Ferchichi, Candiano, Federico, Rizzo, Balistreri e Maiorano. Primo tempo – Al minuto 5 arriva la prima conclusione della compagine allenata da Parlato: Osuji imbuca per Orlando, l’attaccante oplontino calcia sul primo palo ma la sfera si spegne fuori. Passano 5 giri d’orologio ed il Savoia si rende nuovamente ... anteprima24

