Il documentario su Tiziano Ferro a giugno su Amazon Prime Video

Ferro è il titolo del documentario su Tiziano Ferro che adesso ha anche un periodo di uscita. Confermata l'esclusiva su Amazon Prime Video, è noto che Ferro esca nel mese di giugno 2020. Era un'indiscrezione che si faceva spazio sul web ormai da settimane ma solo l'evento ufficiale di Amazon Prime a Roma ha confermato l'arrivo imminente del documentario su Tiziano Ferro. Ferro è titolo scelto per l'ambiziosa produzione che racconterà il percorso artistico di Tiziano Ferro e la sua vita, dai primi passi mossi in quel di Latina al grande successo mondiale, passando per il recente matrimonio con l'americano Victor Allen, il coronamento del suo sogno d'amore. Dopo il rilascio del nuovo disco, Accetto Miracoli, alla fine del 2019, anche il 2020 si prospetta all'insegna di Tiziano Ferro e della sua musica, a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

