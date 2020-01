Gravissimo lutto per Carlo Conti, lo straziante messaggio su Instagram: ‘Ciao…’ [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Grave lutto per Firenze, è venuto a mancare Narciso Parigi Nelle ultime ore il mondo del spettacolo e del calcio fiorentino è stato colpito da un Gravissimo lutto. Infatti è venuto a mancare Narciso Parigi, voce di Firenze e dell’inno della squadra toscana. La notizia della scomparsa del cantante ha colpito al cuore tutta la regione dove la sua popolarità era grandissima. L’artista, che aveva 92 anni, aveva all’attivo oltre cinque mila incisioni e una ventina di film da protagonista. A ricordarlo anche un artist fiorentino doc, ovvero Carlo Conti. Il messaggio di cordoglio del conduttore Rai Carlo Conti Nella mattinata di sabato 25 gennaio 2020, Carlo Conti ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram. Nello specifico, il conduttore che molto presto tornerà con La Corrida, ha ricordato il compianto Narciso Parigi con un semplice Ciao e una FOTO di quest’ultima ... kontrokultura

