Golf, Marc Leishman trionfa al Farmers Insurance Open 2020 davanti a Rahm e McIlroy. Nono Tiger Woods (Di lunedì 27 gennaio 2020) In una delle giornate più tristi per lo sport a tutto tondo, a poche decine di chilometri di distanza dall‘incidente che è costato la vita alla star NBA Kobe Bryant, l’australiano Marc Leishman trionfa nel Farmers Insurance Open 2020. Sul leggendario campo di Torrey Pines, ulteriormente allungato e portato a 7,765 yards rendendolo quello con più metri della storia del PGA Tour, Leishman è stato autore di un round oltre ogni logica del Golf chiuso in sette colpi sotto al par di giornata, scendendo così fino al -15 complessivo e beffando di un colpo lo spagnolo Jon Rahm. Non è tanto il punteggio a fare notizia ma come esso sia arrivato: la carta del vincitore è riassumibile in pochi dati statistici, 3 fairway presi che si sono trasformati in 14 greens in regulation, un’arma devastante visto lo strokes gained putting di quasi 5 colpi che l’australiano ha mantenuto ... oasport

