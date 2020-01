Elton John ha comprato la candela di Gwyneth Paltrow: "È un fan" - (Di domenica 26 gennaio 2020) Erika Pomella Il famoso cantante Elton John avrebbe fatto una vera e propria incetta delle candele messe in commercio da Gwyneth Paltrow che rimandano l'odore della sua vagina Ancora una volta si torna a parlare della candela che l'attrice Gwyneth Paltrow ha messo in vendita sul sito di e-commerce Goop e che avrebbe la particolarità di avere lo stesso profumo della vagina dell'attrice di Sliding Doors. Una candela che smosso molte reazioni sul web da parte di fan e semplici curiosi, che l'hanno definita un oggetto profondamente volgare. Di questa idea, però, non sembra essere l'artista britannico Elton John. La candela è stata fatta per sconvolgere i possibili acquirenti e che ha preceduto solo di qualche giorno altre decisioni apparentemente assurde da parte della Paltrow, come quella di posare davanti una vagina gigante. Eppure l'articolo, dal costo di 75 dollari, è andata ... ilgiornale

