Elezioni regionali Calabria 2020, exit poll e risultati in diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) I cittadini della Calabria così come quelli dell’Emilia-Romagna avranno tempo fino alle 23 per recarsi alle urne e votare per le Elezioni regionali 2020. A partire da quel momento avrà inizio lo spoglio e saranno disponibili i primi exit poll e i risultati in diretta. Stando ai più recenti sondaggi, il vantaggio sarebbe delle candidata del centrodestra Jole Santelli, con una preferenza che oscilla tra il 50 e il 54% dei voti. Elezioni Calabria 2020: exit poll Il giorno delle Elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati relativi all’affluenza e gli exit poll delle Elezioni regionali della Calabria. Elezioni regionali Calabria 2020: risultati Nella serata di domenica 26 Gennaio verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai risultati dell’appuntamento elettorale nella regione. Le liste Durante le Elezioni regionali 2020 in Calabria sarà ... notizie

