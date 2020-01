Elezioni regionali 2020, gli exit poll: i dati dalle 23, alla chiusura dei seggi (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020, gli exit poll Alle ore 23 è fissata la chiusura delle operazioni di voto delleElezioni regionali 2020. Oggi, domenica 26 gennaio, si sono recati al voto i cittadini dell’Emilia-Romagna e della Calabria per il rinnovo dei rispettivi presidenti di queste due regioni. Si è trattato di un voto molto atteso e altrettanto attesi sono quindi ora i risultati, con tutta Italia che sta già guardando ai primi dati forniti dagli exit poll. In attesa dei risultati ufficiali, infatti, sia i candidati a presidente della Regione Emilia-Romagna – quindi il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini (Pd) e la leghista Lucia Borgonzoni – che quelli per la Regione Calabria – Pippo Callipo per il centrosinistra, Jole Santelli per il centrodestra e Francesco Aiello per il M5s – potranno guardare alle dichiarazioni di voto dei cittadini ... tpi

