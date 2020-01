È Morto Kobe Bryant in un Incidente Aereo (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è Morto a 41 anni in un Incidente Aereo. La notizia, rilanciata da tutti i giornali italiani, è stata diffusa da TMZ. Kobe Bryant, stella della pallacanestro NBA, ha un passato italiano in quanto da piccolo ha giocato nella nostra nazione. L’Incidente Aereo sarebbe avvenuto intorno a Los Angeles. Da quanto riferito, l’Aereo sarebbe precipitato prendendo fuoco una volta schiantosi a terra. Inutili i soccorsi. youreduaction

MassimoCaputi : Kobe #Bryant morto in un incidente con l'elicottero. Notizia sconcertante, sono senza parole - repubblica : Basket, è morto Kobe Bryant: schianto in elicottero [aggiornamento delle 20:46] - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -