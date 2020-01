Coronavirus Cina: salgono a 54 i morti

Coronavirus in Cina, con 13 nuovi decessi nella provincia di Hubei, epicentro del contagio, dove si contano anche 323 nuovi casi. Lo comunicano le autorità locali. In tutta la Cina le infezioni confermate salgono così a 1.610.(Di domenica 26 gennaio 2020) E' salito a 54 il numero delle vittime dain, con 13 nuovi decessi nella provincia di Hubei, epicentro del contagio, dove si contano anche 323 nuovi casi. Lo comunicano le autorità locali. In tutta lale infezioni confermatecosì a 1.610.(Di domenica 26 gennaio 2020)

ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… -