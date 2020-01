Ciao Kobe, addio mio supereroe (Di domenica 26 gennaio 2020) Appena ho sentito la notizia della morte di Kobe Bryant mi sono fermato, immobile davanti a un parte della mia vita che finiva per sempre, si chiudeva qualcosa di emotivamente prezioso nella stanza dei ricordi tristi pronta ad esplodere da un momento all’altro attraverso un pensiero, un’immagine o altro.La prima cosa che ho fatto e scrivere a un amico che abita lontano. Impotente di fronte a un dolore improvviso ho cercato di condividere questa tragica fatalità e questo dolore con qualcuno che mi potesse capire anche a migliaia di chilometri di distanza da casa mia. Perché per quelli della mia generazione Kobe Bryant è stato un simbolo che va oltre il basket e il tifo. Era un supereroe che tralasciava il mero senso fisico e trascendeva lo sport rendendo possibili le cose impossibili. Sognava sin da bambino di diventare il più grande di tutti i ... huffingtonpost

Italbasket : Ciao, adorato Kobe. Non ti dimenticheremo mai! - LegaBasketA : Non ci sono parole. Ciao Kobe. - ItaliaTeam_it : “Se non credi in te stesso, chi ci crederà?” Ciao Kobe. ?? #ItaliaTeam #KobeBryant -