Capello: “Stasera la Juve è stata inferiore al Napoli” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel post partita di Napoli-Juventus, a Sky Fabio Capello commenta la vittoria del Napoli e la differenza tra le due squadre. “Ho visto un Napoli molto concentrato e determinato nei contrasti, attento. La Juve non ha auto palloni, uno Higuain ma Meret l’ha parato. La Juve ha cercato do fare pressing ma è apparsa poco organizzata. Juve disordinata, che stasera è stata inferiore al Napoli. Il risultato è pesante. Non era la Juve che siamo abituati a vedere, e anche con i famosi tre attaccanti si è vista poca fantasia”. L'articolo Capello: “Stasera la Juve è stata inferiore al Napoli” ilNapolista. ilnapolista

