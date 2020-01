Amadeus fa rimuovere i crocefissi dall’Ariston (Di domenica 26 gennaio 2020) Che il bufalaro medio sia sempre a caccia di fenomeni della cronaca per imbastire le sue storielle è un fatto. Come anche che il meme sia lo strumento più sordido della viralità. Il meme è solo un’immaginetta: raggiunge il leggendario pubblico dal livello socioculturale basso poco avvezzo alla lettura ed alla riflessione e gli inchioda in testa esattamente i concetti che vuole confermati. Amadeus fa rimuovere i crocefissi dall’Ariston: “Sanremo è anche dei musulmani” Basta pochissimo: una foto, una scritta, e nessuno andrà a verificare. Nella sola condivisione primaria di questo meme abbiamo trovato orde di individui pronti ad invocare Soros, ingiuriare Amadeus e minacciare morte e rivoluzioni che, naturalmente, il virile patriotta da Tastiera non compirà mai. Gli chiederebbero infatti lo sforzo di alzarsi dalla tastiera e rinunciare allo scudo dei colorati ... bufale

