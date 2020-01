17enne stuprata da 20 uomini diversi: li aveva denunciati anni fa ma erano liberi (Di domenica 26 gennaio 2020) stuprata per 25 giorni, ininterrottamente, da almeno 20 uomini diversi. Questo è il calvario orribile che è stata costretta a subire Oumaima, un’adolescente marocchina di 17 anni. La ragazza è stata rapita nel quartiere Moulay Rachid di Casablanca e tenuta prigioniera per 25 giorni in una baracca alla periferia della città, in balia di uomini che hanno abusato sessualmente di lei senza pietà. La ragazza è stata ricoverata presso l'ospedale di Ibn Rochd di Casablanca con gravi lesioni interne e diverse infezioni genitali, ma a preoccupare, non è solo l'aspetto fisico ma anche quello mentale: (Continua...) la 17enne, infatti, è in preda a una grave crisi psicologica per le violenze subite. Oumaima, secondo quanto riporta la stampa locale, è riuscita a salvarsi grazie a uno dei suoi stupratori che dopo aver abusato di lei ha ceduto alle sue suppliche e l'ha liberata aiutandola a ... howtodofor

