Venezia-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ il big match della 20esima giornata di Serie A basket quello che oggi alle 20.30 vedrà contrapposti i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la capolista Segafredo Virtus Bologna. Ambedue i sodalizi, oltretutto, stanno vivendo un ottimo momento di forma, tanto che entrambi hanno una striscia aperta di quattro successi consecutivi. In settimana i lagunari hanno vinto in Eurocup contro il Patrasso, mentre la V-Nere si sono sbarazzate di Trento nel derby italiano. All’andata la spuntò la Virtus, con il risultato di 75-70, in un match che fu completamente dominato da Milos Teodosic. In quell’occasione, infatti, il serbo sfornò una prestazione da 22 punti e 7 assist in appena 21 minuti, rivelandosi un rebus impossibile da risolvere per la difese dei veneti. Da allora, però, molte cose sono cambiate e questa volte Venezia potrà fare affidamento sul ... oasport

