Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 16:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il sale il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina 41 morti accertati 1300 casi questi numeri il conteggio intanto sbarca anche in altri pazienti conclamati in Francia Hong Kong ha proclamato l’emergenza accertati 4 casi anche in Australia 3 in Malaysia pagina 30 di fronte con tutti i mezzi e l’epidemia oggi capodanno lunare chiuse tutte le manifestazioni bandite le feste 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misura livello nazionale per identificare i casi sospetti Sui treni aerei e autobus Apuane sarà realizzato unaospedale da 1300 posti oltre a quello già in fase di costruzione elezioni regionali ... romadailynews

