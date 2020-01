Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 08:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è salito a 41 dopo un susseguirsi di bollettini medici numero delle vittime della corona virus simile a Sars in Cina i casi in paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre pazienti conclamati in Francia in Italia escluso dopo i controlli Un caso sospetto a Parma l’Australia con te invece il suo primo paziente la cena tenta di far fronte con tutti i mezzi oggi capodanno lunare saranno bandite feste e manifestazioni che potrebbero favorire il contagio 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia La città proibita il cordone sanitario riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici a buona si costruisce un nuovo ospedale quelli esistenti non bastano più giunti in aereo da Pechino 450 ... romadailynews

