Tragico incidente stradale | auto contro bus | morti due calciatori NOMI e DETTAGLI

L'ennesimo incidente scuote il mondo del calcio. Due giocatori, infatti, sono rimaste vittime di uno scontro tra un'auto e un bus. I due, Thomas Adami e Matteo Calabria, viaggiavano sulla macchina scontratasi frontalmente contro il pesante mezzo dopo essere sbandata per cause ancora da accertare. Adami, portiere, aveva festeggiato il compleanno solo pochi giorni fa, Calabria, 19 anni, giocava da terzino. Entrambi erano calciatori dell'Albula, compagine che milita nella Prima Categoria del Lazio. La squadra ha voluto esprimere il proprio dolore attraverso un messaggio sulla propria pagina Facebook. Dramma nel mondo del calcio italiano, calciatore si accascia in campo: è in gravi condizioni NOMI e DETTAGLI "Una tragica e inaspettata notizia ha sconvolto questa mattina la nostra Società e tutta la comunità. Il presidente,il direttivo, i dirigenti, lo staff ...

