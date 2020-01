Spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: condannato. «È razzismo» (Di sabato 25 gennaio 2020) Spruzzava il deodorante ai colleghi di colore dicendo frasi razziste. Il tutto immortalato in un video sui social del 27 gennaio 2019. Per questo, un anno dopo, il giudice del Tribunale del lavoro di Milano ha condannato un pizzaiolo e la società a risarcire due lavoratori. Il giudice ha qualificato il comportamento del pizzaiolo come «molestie razziali» e ha condannato il datore di lavoro perché ha di fatto consentito questi episodi creando «un ambiente lavorativo non inclusivo e di non accoglienza». I fatti «Ma voi a casa non ce l’avete il deodorante? Perché non ve lo mettete?». A parlare, mentre spruzza del deodorante sui i suoi colleghi stranieri, era un dipendente della catena Rossopomodoro (il locale si trova nella stazione di Milano Centrale). «Oh! Disinfestazione!», era intervenuto un altro. Molti erano stati i commenti scandalizzati al post sui social. Ma ... open.online

