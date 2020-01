Slittino femminile, Coppa del Mondo Sigulda 2020: Julia Taubitz vince e accorcia su Ivanova, Voetter rimonta ed è settima (Di sabato 25 gennaio 2020) Julia Taubitz si aggiudica la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino femminile 2019-2020 e si rilancia prepotentemente in ottica Sfera di Cristallo. La tedesca chiude con il tempo complessivo di 1:24.944 dopo il settimo crono nella prima manche (42.632) e il migliore nella seconda in 42.312 andando a distanziare di 115 millesimi la sua rivale numero uno, la russa Tatyana Ivanova (42.634 e 42.425) mentre completa il podio la lettone Eliza Cauce a 150 millesimi (42.606 e 42.488). Quarta posizione per la russa Viktoriia Demchenko a 156 millesimi, dopo il secondo tempo nella prima manche, quindi è quinta l’austriaca Madeleine Egle a 254, con la russa Ekaterina Katnikova sesta a 291 Conclude settima una delusa Andrea Voetter. L’altoatesina, infatti, si rammarica per il diciassettesimo tempo della prima manche (42.793) brillantemente cancellato da ... oasport

