Scritta a casa della deportata. In tedesco: "Qui c'è un ebreo" (Di sabato 25 gennaio 2020) Nadia Muratore «Juden hier» sulla porta del figlio di Lidia Rolfi, che finì a Ravensbrück: «Chi l'ha fatto conosce bene la storia» «Non mi sento minacciato come persona, ma certamente sono molto preoccupato per il contesto attuale nel quale questa Scritta è stata fatta. Un contesto che non mi piace definire politico, economico e sociale ma vorrei usare il termine razziale. Questo sì che lo considero pericoloso». Con queste parole Aldo Rolfi - figlio di Lidia Beccaria in Rolfi, deportata nel campo nazista di Ravensbrück - ha commentato la Scritta, accompagnata dalla Stella di David, che si è trovato sulla porta di casa, a Mondovì nel quartiere di Breo: Juden hier, ossia «qui abita un ebreo». «Sono amareggiato e sorpreso per una simile reazione - ha proseguito Rolfi -. Chi ha scritto quelle parole conosce la storia, sa che cos'è la Notte dei Cristalli ma denota anche una ... ilgiornale

