Napoli Juve, ecco i convocati di Sarri: fuori De Sciglio e Emre Can (Di sabato 25 gennaio 2020) convocati Juve per il Napoli: due assenti per Sarri al San Paolo in vista della sfida valida per la 21ª giornata di Serie A Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la difficile trasferta di domani sera contro il Napoli al San Paolo. Rimangono fuori dall'elenco Mattia De Sciglio (ormai a un passo dal PSG e infortunato) ed Emre Can (influenzato). L'elenco dei convocati 1. Szczesny 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 12. Alex Sandro 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 21. Higuain 24. Rugani 25. Rabiot 30. Bentancur 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 41. Coccolo 77. Buffon

