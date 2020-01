Maltempo Lazio | bomba d’acqua a Anzio e Nettuno | persone bloccate in auto

Maltempo e gelate nel Lazio : fondi della Regione per il settore olivicolo : “Dalla Regione Lazio una prima importante risposta a sostegno delle imprese del settore olivicolo colpite dalle gelate di febbraio, marzo e aprile del 2018“: lo afferma in una nota, Coldiretti Lazio, riferendosi alla determinazione (numero G18342 pubblicata sul Burl numero 1 dello scorso 2 gennaio) che stanzia la somma complessiva di 800mila euro per un bando pubblico destinato a sostenere la ripresa economica delle imprese ...

Challenger Canberra 2020 - rischio cancellazione a causa Maltempo. Slitta il debutto di Jannik Sinner? : In Australia si sta assistendo a una situazione molto difficile dal punto di vista meteorologico, dati gli incendi che stanno colpendo il paese con una certa frequenza. Tra le città maggiormente colpite vi è anche Canberra, sede del torneo Challenger di tennis previsto dal calendario ATP per il 6 gennaio, che ora è a serio rischio di cancellazione. A questa competizione sono iscritti Jannik Sinner, Andreas Seppi e Lorenzo Giustino, che ora ...

Maltempo - Basilicata imbiancata dalla neve : disagi alla circolazione : Basilicata imbiancata dalla neve: nelle scorse ore si sono registrate precipitazioni su gran parte della regione. A Potenza si sono rilevati accumuli di circa 10 cm. Si segnalano disagi alla circolazione, in particolare sulla Basentana e sul accordo autostradale Potenza Sicignano degli Alburni.L'articolo Maltempo, Basilicata imbiancata dalla neve: disagi alla circolazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : circolazione ferroviaria rallentata : circolazione ferroviaria rallentata, con ritardi fino a 50 minuti, lungo la direttrice Tirrenica, fra Reggio Calabria e Lamezia Terme, a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la Calabria. Lo comunica Rfi. Le forti mareggiate hanno danneggiato impianti e infrastruttura ferroviaria in piu’ punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia ...

Maltempo Sicilia : erosi oltre 100 metri di massicciata - circolazione dei treni sospesa sulla Palermo-Messina : circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Palermo–Messina, a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che sta interessando la Sicilia. Le forti mareggiate hanno provocato, nella notte, l’erosione di oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo. I tecnici di Rete ferroviaria italiana si sono recati sul posto. Attivato un servizio sostitutivo con bus fra ...

Maltempo - il presidente Biancardi : “Vicini alle popolazioni colpite” : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Siamo vicini alle popolazioni colpite dal Maltempo. Come Amministrazione Provinciale ci siamo messi subito all’opera, intervenendo con tempestività, per liberare le strade di nostra competenza da fango e detriti. In alcuni casi siamo stati costretti a chiudere le arterie, a causa di frane e smottamenti“. E’ quanto sottolinea il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, che ...

Maltempo Lazio : chiusi tratti sulla SS7 Appia e SS148 Pontina : A causa del Maltempo e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulla AA7 Appia e SS148 Pontina in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni. sulla ‘Pontina’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono ...

Allerta Meteo Lazio : Maltempo da stasera e per le successive 36 ore : “Il Centro funzionale regionale ha adottato l’avviso di criticità con indicazione che dalla tarda serata di oggi venerdi’ 20 dicembre e per le successive 24/36 ore si prevede nelle zone di Allerta del Lazio: criticità idrogeologica e idraulica codice arancione su: Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; criticita’ idrogeologica e idraulica codice giallo su: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino ...

Maltempo Lazio : alberi caduti sulla via Appia - transito dei veicoli limitato : sulla strada statale 7 ‘Via Appia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 48,500, nel territorio comunale di Cisterna di Latina in provincia di Latina, per consentire la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni in loco sulla viabilità secondaria. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circoLazione nel più breve ...

Maltempo Lazio - allagamenti e blackout : a Terracina e Latina danni a idrovore risolti nella notte : “Il blackout elettrico che ieri pomeriggio ha di fatto messo fuori uso diversi impianti idrovori gestiti dal Consorzio Agro Pontino è stata la causa dei disagi registrati in alcune località del comprensorio consortile di Latina, in particolare nelle campagne di Terracina. Tuttavia, disagi e danni da allagamento sono risultati contenuti, grazie al presidio ininterrotto degli impianti da parte delle squadre di operai del Consorzio di ...

Maltempo Lazio : “A Fiumicino oltre 50 intervento - grazie a tutti per il lavoro svolto” : Sono stati oltre 50 gli interventi di Polizia Locale e Protezione Civile effettuati ieri a Fiumicino fin dalla mattinata, per via del Maltempo. Dalle 8.30 alcuni interventi sono stati necessari per via della pioggia, ma il grosso dei danni è stato causato del forte vento che a partire dalle 14.30 ha imperversato in tutto il territorio. La Protezione Civile ha impegnato quattro squadre, ognuna composta da quattro persone, fino alle 23.50 ...

Maltempo - guasti elettrici sulla linea ferroviaria fra Roma e Firenze : circolazione rallentata e ritardi fino a tre ore : Il Maltempo che sta investendo l’Italia ha provocato rallentamenti sulla linea ferroviaria fra Roma e Firenze per guasti alla rete elettrica. La linea elettrica coinvolta è quella S.Oreste Rt-Fara Sabina. I tecnici di Terna sono intervenuti per ripristinare il servizio. I treni da e per Torino, Milano, Venezia e Verona hanno subito rallentamenti di oltre un’ora. Ma anche i treni per Napoli fanno segnare ritardi fino a tre ...

Maltempo Lazio - i sindaci avvisano : “Vento fortissimo - cautela” : “Ore difficili quelle di oggi pomeriggio nel nostro territorio. Un vento fortissimo sta impegnando a pieno organico il nostro Gruppo di Protezione Civile e la Polizia Locale, che ringrazio. Ci sono molti rami, anche di grande dimensione, caduti a terra. Stiamo intervenendo in ogni zona, cercando di ripristinare il prima possibile sicurezza e viabilità”. Così su Facebook il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, raccomanda ...

Maltempo Lazio : treni sospesi tra S.Severa e Civitavecchia : A causa del Maltempo sulla linea linea Roma – Grosseto la circoLazione è ancora sospesa fra Santa Severa e Civitavecchia. E’ attivo il servizio sostitutivo con autobus. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto alla linea elettrica provocato da alcune lamiere trasportate da forte vento e ripristinare la piena potenzialita’ dell’infrastruttura. Lo rende noto Ferrovie dello ...