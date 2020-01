Malore per un calciatore durante l’allenamento: è grave (Di sabato 25 gennaio 2020) Malore per un calciatore durante l’allenamento: è grave come riferito dalla sua squadra attraverso un comunicato ufficiale. Malore per un calciatore di 25 anni durante l’allenamento. Il protagonista di questa storia si chiama Mirko Pellizzer e indossa la casacca della Telemar San Paolo Ariston, squadra partecipante al campionato di calcio di Seconda Categoria Girone E … L'articolo Malore per un calciatore durante l’allenamento: è grave proviene da www.inews24.it. inews24

Gazzetta_it : Malore per #Castrovilli, chiede il cambio: 'Non capisco più niente' #FiorentinaGenoa - 1889milan : RT @Gazzetta_it: Malore per #Castrovilli, chiede il cambio: 'Non capisco più niente' #FiorentinaGenoa - chrisACM1899 : RT @Gazzetta_it: Malore per #Castrovilli, chiede il cambio: 'Non capisco più niente' #FiorentinaGenoa -