Locatelli si racconta tra lacrime di addio e di delusione: “Quando lasciai il Milan piansi con la mia ragazza” (Di sabato 25 gennaio 2020) Cresciuto nel Milan, ha pagato in rossonero le troppe aspettative che venivano riposte in lui. Ma era troppo giovane. Da Sassuolo è ripartito, maturato, e adesso è più completo. E’ lo stesso Manuel Locatelli a raccontarlo e a raccontarsi ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Calcio ad un tifoso del Crystal Palace, il giorno in cui Cantona andò fuori di testa VIDEO “Adesso sono più riflessivo, anche se sono sempre stato incline al ragionamento. Pure troppo: sapesse certi viaggi mentali… Dov’ero finito? In una situazione più grande di me. All’improvviso sembrava fossi una superstar, c’erano aspettative eccessive. Le critiche sono logiche se giochi nel Milan, ma un ragazzo di 18 anni può soffrirne. Io non ero pronto e non potevo nemmeno essere il salvatore della patria. Avevo la sensazione di non riuscire a tirare fuori quel qualcosa in più che ... calcioweb.eu

