LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Feuz e Kriechmayr in testa a pari merito! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) 11.59 Partito il francese Clarey, il migliore nell’ultima prova. 11.57 Dopo i primi 10 comandano a pari merito Feuz e Kriechmayr con 0.67 sull’americano Bennett e 0.68 sul norvegese Kilde. Ma la gara è ancora lunga, pensiamo in particolare a Mayer e Jansrud. 11.57 Bailet è nono a 2″70. 11.55 Partito il giovane francese Bailet. 11.54 Kriechmayr va in testa a pari merito con Feuz, stesso tempo! Esplode il pubblico di casa! L’austriaco però ha perso ben 38 centesimi nell’ultimo settore! 11.53 Impressionante Kriechmayr, 0.44 di vantaggio al terzo intermedio! 11.52 Lo svizzero Janka sbaglia alla Hausbergkante ed è quarto a 0.71. La sensazione è che Feuz oggi sia battibile. Vediamo se ci ... oasport

