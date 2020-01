LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: buon inizio dell’azzurra nel secondo set! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Giorgi riprendere a spingere: diritto lungo. 15-0 Scappa via di poco il diritto difensivo in controbalzo della nostra portacolori. 1-0 Spinge Camila che è avanti nel punteggio per la prima volta nel match. AD-40 Secondo ace per l’italiana. 40-40 Scappa via il rovescio di Giorgi dopo uno scambio prolungato. AD-40 Grande difesa di Kerber che piazza un lob interessante ma poi scarica il diritto in rete. 40-40 In ritardo negli spostamenti Giorgi: diritto lungo. 40-30 Scambio durissimo in cui esce il talento di Giorgi che si difende bene e poi il nastro contribuisce all’equilibrio: rovescio diagonale radente. 30-30 Nono doppio fallo per Giorgi. 30-15 Scappa via il rovescio scarico della nativa di Brema. 15-15 buona manovra di Giorgi che con pazienza infila Kerber. inizio SECONDO SET 01.39 Primo parziale privo di emozioni: Angie ... oasport

