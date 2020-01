Junior Cally: età, altezza, peso, fidanzata e figli (Di sabato 25 gennaio 2020) Si mostra con la maschera antigas, classica, con gli strass o fluo. Junior Cally è uno dei rapper e trapper più chiacchierati della ‘nuova’ scena italiana. Su di lui è aleggiato un mistero sulla sua vera identità, fino a quando è scoppiata la polemica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, quello targato Amadeus. All’anagrafe Antonio Signore, Junior Cally ha rivelato qualche aneddoto sulla sua adolescenza nel libro “Il principe. È meglio essere temuto che amato”, dove il rapper ha raccontato di aver convissuto per quattro anni, nella periferia romana, con una presunta leucemia che poi si rivelò non essere tale, ma che lo segnò a tal punto da riscontrare successivamente un disturbo ossessivo compulsivo della personalità. Sempre celato da una maschera antigas, nel 2019 Junior Cally ha deciso di rivelare la sua identità e mostrare il suo volto. Lo ha fatto nel videoclip del ... caffeinamagazine

