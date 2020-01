Incendio a Villazzano: anziana muore intrappolata tra le fiamme (Di sabato 25 gennaio 2020) Trento, tragedia a Villazzano. Morta una donna a seguito di un Incendio divampato nella propria abitazione. L’allarme, scattato intorno le ore 22.40 grazie alla chiamata di alcuni vicini, non è servito a riuscire a salvare l’anziana. Sotto shock l’intera comunità. Tragedia a Villazzano Tragedia a Villazzano, in provincia di Trento, nella tarda serata di venerdì 24 gennaio. Un’anziana di 89 anni, Maria Teresa Galante, è morta dopo essere rimasta intrappolata tra le fiamme divampate nella sua dimora. Un Incendio propagatosi a partire dalla sua camera da letto, che ha lasciato scampo solo alla badante che, dal piano superiore della stessa palazzina, sarebbe riuscita a mettersi in salvo dopo aver allertato i pompieri. Gli stessi vicini avrebbero dato l’allarme intorno alle 22.40, quando avrebbero sentito a loro volta un forte odore di fumo in uno dei condomini dello stabile. Sul posto ... notizie

