Il desiderio più intimo di Giulia De Lellis: “Mi piacerebbe diventare mamma” (Di sabato 25 gennaio 2020) A Verissimo ospite della puntata di oggi è Giulia De Lellis, una delle influencer più discusse dell’ultimo periodo. Dopo aver detto addio al dj Andrea Damante e reduce dal successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), oggi la ragazza è felicemente fidanzata con il motociclista Andrea Iannone. Il successo di Le corna stanno bene su tutto Una Giulia De Lellis raggiante e sorridente fa il suo ingresso nello studio di Verissimo, in cui si concede ad un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin. L’influencer fa un bilancio di quello che l’anno passato le ha portato (il successo del suo libro e il grande amore con Andrea Iannone) e racconta come ha iniziato questo 2020: “Il 2019 è stato un anno completo e complesso. Il 2020 è iniziato in maniera particolare ma mi reputo una persona molto fortunata“. Parlando de Le corna stanno bene su tutto, successo ... thesocialpost

