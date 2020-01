E’ morto Narciso Parigi: era l’erede di Odoardo Spadaro e l’inventore dell’inno della Fiorentina (Di sabato 25 gennaio 2020) Firenze e la Fiorentina sono in lutto: perchè con lui si sono spenti, contemporaneamente, l'erede di Edoardo Spadaro e l'inventore dell'inno della Fiorentina, con il mitico incipit «garrisca al vento il labaro viola». Soprattutto, Narciso, era un fiorentino vero, uno legato profondamente a questa città. La sua voce e il suo sorriso ci accompagneranno per sempre. Oggi, prima di Fiorentina-Genoa, i tifosi viola lo ricorderanno. L'inno di Narciso, per chi ama la Fiorentina, è un po' come l'inno di Mameli, ma forse addirittura qualcosa di più firenzepost

