Deodorante su dipendenti di colore, condannato per molestie razziali (Di sabato 25 gennaio 2020) Responsabile di un locale di Milano spruzzava Deodorante su dipendenti di colore: condannato per molestie razziali. condannato anche il datore di lavoro. condannato l’uomo che aveva spruzzato Deodorante su alcuni ragazzi di colore che lavoravano in un locale situato nella Stazione centrale. Mentre importunava i dipendenti stranieri, il protagonista della bravata accusava i giovani di colore di puzzare. Fonte foto: https://www.facebook.com/ Deodorante su dipendenti di colore, il video I fatti risalgono al gennaio del 2019, quando uno dei responsabili di un locale marcato Rossopomodoro (in franchising) aveva umiliato due dipendenti di colore spruzzandogli addosso del Deodorante e accusandoli di puzzare e di non lavarsi. Il tutto davanti agli altri colleghi che hanno assistito alla scena riprendendo il tutto tra grasse risate. I dipendenti vittime del gesto incivile ... newsmondo

