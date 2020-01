Come sta Giancarlo Magalli | il conduttore rompe il silenzio dopo l' incidente

Giancarlo Magalli - paura per il conduttore. Incidente stradale a Roma : macchina distrutta. Ecco Come sta : Giancarlo Magalli, paura per il conduttore. Incidente stradale a Roma: macchina distrutta. Ieri il conduttore della trasmissione I fatti vostri avrebbe avuto un brutto Incidente stradale sulla Cassia bis, all’uscita di Formello. Lo riporta il sito Gossip e tv. Il conduttore sarebbe stato al volante della sua Smart bianca e all’improvviso avrebbe perso il controllo, schiantandosi sul guard rail. L’automobile sarebbe andata ...

Come cambia la nostra foto profilo? Ecco la nuova #challenge virale tra le star : Nationale Opera & Ballet Dolly PartonChiara FerragniNaomi CampbellEllen DeGeneresMiley CyrusJennifer GarnerKerry WashingtonGordon RamsayAlessandro CattelanDonatella VersaceSteven TylerDrew BarrymoreVe la ricordate Dolly Parton? La regina della musica country a 74 anni ha inventato la nuova «challenge» che piace tanto alle star. Sul suo profilo Instagram da 2.6 milioni di follower, la cantante ha condiviso un meme di Come potrebbero essere le ...

Come eravamo : le star da bambine. Le riconosci? : Chi è questo bambino?Russell CroweChi è questa bambina abbracciata al suo papà?Jennifer Aniston oggi e papà JohnL'infanzia delle starL'infanzia delle starL'infanzia delle starSelena GomezL'infanzia delle starL'infanzia delle starL'infanzia delle starL'infanzia delle starChi è?Eugenie di YorkChi è?Laura ChiattiChi è?Francesco FacchinettiChi è?Margareth MadèL'infanzia delle starL'infanzia delle starL'infanzia delle starL'infanzia delle ...

#DollyPartonChallenge - ecco cos’è e Come funziona l’ultima social challenge che sta scatenando i vip : da Chiara Ferragni a Naomi Campbell : La foto più formale per LinkedIn, quella più spiritosa per Facebook, quella sbarazzina su Instagram, quella provocante su Tinder. Il #DollyPartonchallenge impazza, giustamente, in queste ore online con migliaia di star (e non star) a ritrarsi in quattro foto diverse nello stesso meme. È stata la 74enne cantante country ed attrice Dolly Parton (vogliamo ricordarla in Fiori d’acciaio e Dalle nove alle cinque?) a lanciare come nemmeno una ...

La Regina Elisabetta ha avuto un malore - sudditi preoccupati : Come sta : Le condizioni di salute della famiglia reale sono da sempre un motivo di profonda apprensione per i sudditi di sua maestà britannica, soprattutto adesso dopo la difficile vicenda MEGxit. Elisabetta II sta male: i sudditi preoccupati È rarissimo che la Regina d’Inghilterra decida di cancellare degli impegni ufficiali per motivi di salute: ma è quello […] L'articolo La Regina Elisabetta ha avuto un malore, sudditi preoccupati: come sta ...

Emma è stata criticata Come attrice Gabriele Muccino la difende sui social : Tra qualche settimana nelle sale cinematografiche uscirà il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” dove i protagonisti sono Claudio Santamaria ed Emma Marrone. Vedere la cantante nei panni di attrice per il web è stato un colpo inaspettato e non sono mancate le critiche da parte di detrattori più o meno preparati che fanno fatica a spiegarsi la scelta di Muccino. Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su ...

Intestazione casa al coniuge dopo il matrimonio : Come funziona? : Intestazione casa al coniuge dopo il matrimonio: come funziona? A seguito del matrimonio, le coppie si trovano di fronte alla scelta relativa all’Intestazione della casa di proprietà: cointestarla, intestarla al marito oppure alla moglie? Premesso che la scelta è libera e assolutamente discrezionale, vediamo più nel dettaglio l’ipotesi dell’Intestazione della casa al coniuge: come funziona? Quali sono le regole applicate? ...

J-Ax : “Basta domande su Fedez - ecco Come sono andate davvero le cose” : J-Ax e Fedez hanno “divorziato” dal punto di vista artistico ormai due anni fa. Con l’uscita del nuovo album J-Ax torna a essere bombardato dalle domande e fa sapere che non ne può più. Lil Il divorzio tra J-Ax e Fedez ha tenuto banco sui rotocalchi che si occupano di spettacolo per mesi, e la cronaca […] L'articolo J-Ax: “Basta domande su Fedez, ecco come sono andate davvero le cose” è stato pubblicato ...

Enzo Salvi ricordo doloroso : “È stato Come perdere un figlio” : Questo articolo Enzo Salvi ricordo doloroso: “È stato come perdere un figlio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Salvi e il suo ricordo doloroso dovuto a una perdita che lo ha colpito quest’estate: “È stato come perdere un figlio”. Ecco cosa è successo. Una nuova puntata all’insegna dell’intrattenimento su Rai 1 con Vieni da me, il programma condotto a partire dalle ...

Tetris sta per sparire dagli smartphone : Come fare per continuare a giocarci : Electronic Arts aveva curato finora lo sviluppo del gioco su smartphone, ma ha annunciato che a partire da aprile il titolo non sarà più giocabile neanche da chi l'ha già scaricato. La nuova versione ufficiale è quella di N3twork, un altro sviluppatore che ha acquisito i diritti del gioco e ne ha pubblicata già una versione su Android e iOS.Continua a leggere

Su Amazon si può pagare a rate - Come funziona e quanto costa : pagare a rate su Amazon potrebbe presto diventare realtà. Dopo aver introdotto l’addebito diretto sul conto corrente un anno fa, il colosso di e-commerce sta testando in Italia questa nuova forma di pagamento flessibile che possa venire incontro alle esigenze di chi non riesce a permettersi un acquisto molto costoso in un’unica soluzione. E che, dall’altro lato, cerchi di assestare un’altra mazzata alle grandi ...

Tiziano Ferro - il big che non è mai stato a Sanremo Come concorrente : “Amadeus chiamandomi ha veramente realizzato un sogno. Sarà fantastico per me far parte del cast di questo Festival”. Con queste parole, pronunciate in un video su Instagram, Tiziano Ferro ha accolto la notizia della sua partecipazione alle cinque serate del Festival di Sanremo 2020. Abbastanza sorprendentemente, nonostante il grande successo riscosso sia in patria, sia a livello internazionale, il cantante italiano non ha mai partecipato alla ...