Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne è stato proposto all’Inter da Mino Raiola (Di sabato 25 gennaio 2020) L’ultima bomba di mercato arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Secondo le informazioni del giornalista, Mino Raiola ha proposto all’Inter Lorenzo Insigne per giugno. I rapporti tra i club sono buoni, dato che hanno appena concluso l’affare di Matteo Politano. Nei prossimi mesi si faranno le dovute valutazioni, considerando la crisi e il momento di confusione che stanno caratterizzando il club azzurro. Sul suo sito ufficiale, il giornalista è stato chiaro. “Nei colloqui recenti, recentissimi, tra Mino Raiola e l’Inter, ecco una proposta (per il momento solo quella) che farà discutere. L’agente ha chiesto al club nerazzurro se fosse interessato a Lorenzo Insigne, un discorso evidentemente per la prossima estate. Insigne, recentemente a segno contro la Lazio in Coppa Italia, non sta vivendo un momento semplicissimo a Napoli, già la scorsa estate erano state ... calciomercato.napoli

