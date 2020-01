Abusati, violentati e uccisi: i bambini vittime del conflitto siriano (Di sabato 25 gennaio 2020) “In otto anni di guerra, i bambini siriani sono stati vittime di una costante violazione dei loro diritti: sono stati uccisi, mutilati, feriti, resi orfani a causa delle violenze perpetrate dalle parti belligeranti”. Recita così l’ultimo report pubblicato a gennaio dalla Commissione d’inchiesta della Nazioni Unite che si concentra sugli effetti del conflitto siriano sui bambini. I segni che la guerra ha lasciato sui loro corpi sono sicuramente i più evidenti, ma non gli unici. Il report infatti evidenzia come molti bambini abbiano gravi problemi psicologici a causa degli eventi traumatici vissuti e delle condizioni di vita in cui tuttora versano, senza che vi sia nell’immediato futuro alcuna prospettiva di miglioramento. In questi otto anni di guerra, i bambini sono stati costretti ad assistere alla morte di persone care, sono stati vittime di violenze psicologiche, torture, ... it.insideover

