Virus Cina: nessun allarme per la sanità ligure ma predisposto un piano di risposta (Di sabato 25 gennaio 2020) nessun allarme per la sanità ligure ma sistema pronto in caso di necessità, per affrontare eventuali casi dubbi: è quanto emerso dall’incontro operativo di oggi coordinato da Alisa, l’Azienda sanitaria della Regione Liguria, con le direzioni strategiche, i direttori di Malattie infettive e dell’Igiene e sanità pubblica delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria e i referenti di area competente per predisporre e condividere il percorso di eventuale risposta al nuovo coronaVirus (2019-nCoV). Obiettivo anche quello di mettere in campo tutte le azioni di sanità pubblica e recepire e rendere operativa la circolare del Ministero della Salute, diramata lo scorso 22 gennaio, che ha ad oggetto la sorveglianza e le misure di risposta all’epidemia di polmonite da nuovo coronaVirus, con epicentro una provincia cinese. I coronaVirus sono una famiglia di Virus ... meteoweb.eu

