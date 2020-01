Violenza in un asilo romano | ennesima aggressione sui bambini

Calabria : sinistra ha su coscienza ennesimo episodio Violenza asilo nido : Roma – “Spiace dirlo, ma l’ennesima vicenda di maltrattamenti ai danni dei piccoli alunni di una scuola per l’infanzia, stavolta a Formello, alle porte di Roma, pesa sulle coscienze di chi sta bloccando la nostra proposta di legge sulla videosorveglianza”. “Da mesi chiediamo alla maggioranza di ascoltarci: i piu’ deboli vanno protetti e bisogna farlo a partire dai luoghi a cui vengono affidati come asili ...

Matera - schiaffi e Violenza all’asilo degli orrori : bambini traumatizzati : Un altro tremendo caso di abusi in un asilo, questa volta avvenuto a Matera. I piccoli venivano maltrattati in maniera talmente sistematica che ormai avevano paura anche quando i loro stessi genitori si avvicinavano a loro per una carezza o un bacio, per paura che potessero essere vittime di schiaffi. Per i maltrattamenti è stata accusata una maestra di 64 anni che al momento ha ricevuto un provvedimento di interdizione dell’esercizio ...