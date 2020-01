VIDEO Novak Djokovic-Yoshihito: highlights e sintesi. Il serbo vola agli ottavi degli Australian Open 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Novak Djokovic ha sconfitto Yoshihito Nishioka per 6-3, 6-2, 6-2 e si è così qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2020, il primo Slam della stagione di tennis. Il serbo ha letteralmente asfaltato il malcapitato giapponese imponendosi senza alcun problema sul cemento di Melbourne e proseguendo la sua cavalcata verso la finale, il numero 2 al mondo non ha avuto alcun problema contro il nipponico in una partita che è quasi sembrata un allenamento. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Djokovic-Nishioka, terzo turno degli Australian Open 2020. VIDEO highlights Djokovic-NISHIOKA, AUSTRALIAN OPEN 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... oasport

