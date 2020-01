Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: vento capriccioso e programma ridotto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il quarto giorno il vento ha fatto i capricci ed il programma delle Hempel World Series 2020 di Miami ha subito uno stop. vento ballerino e piovaschi hanno condizionato la giornata che si è conclusa senza regate per le classi più interessanti per i velisti azzurri. I 470 hanno provato e riprovato, ma alla fine sono tornati a terra con un nulla di fatto ed oggi proveranno a disputare tre regate prima della Medal Race in programma domani. Un programma che sicuramente aumenta le difficoltà di entrare tra i primi dieci degli equipaggi maschili italiani. Giacomo Ferrrai e Giulio Calabrò sono quattordicesimi a quattordici punti dalla decima posizione, Matteo Capurro e Matteo Puppo sono sedicesimi a ventuno. La Medal Race, insomma, non è proprio alla portata. Sul fronte opposto, quello femminile, sono tranquille Elena Berta e Bianca Caruso, con la loro quarta posizione, e anche Benedetta di ... oasport

