Valentina Autiero: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Valentina Autiero è una delle veterane del trono over di Uomini e Donne. E' entrata nel parterre femminile a 35 anni. Lo scorso 21 dicembre ha festeggiato 40 anni. E' del segno del Sagittario. Vive ad Anzio, una piccola cittadina sul mare vicino Roma.Valentina Autiero: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne 24 gennaio 2020 12:20. blogo

