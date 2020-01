Ungheria-Spagna, Finale Europei pallanuoto 2020: data, programma, orario e tv (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tutto pronto per l’ultimo atto degli Europei di pallanuoto maschile 2020: a Budapest domenica si assegna la medaglia d’oro e in acqua ci saranno i padroni di casa dell’Ungheria e i vice campioni del mondo della Spagna. I magiari hanno prevalso sul Montenegro in semiFinale, mentre gli iberici si sono sbarazzati nel primo pomeriggio della Croazia: per gli ungheresi ufficiale anche il pass olimpico per Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il programma dell’ultimo atto. Finale Europei pallanuoto maschile 2020 Domenica 26 gennaio Ore 19 Ungheria-Spagna Guida tv – Diretta RaiSport+HD Guida streaming – Diretta LEN TV (tutto il torneo), RaiPlay gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto LPS/Marco D´Alò oasport

