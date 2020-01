Tumore al seno, cure a domicilio a Napoli: è la prima volta in Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Napoli due donne con Tumore al seno saranno curate a domicilio, è la prima volta in Italia. Accade all’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli. A godere di questa cura saranno le pazienti affette da Tumore mammario del tipo Her2. Le prime due sono già state contattate ed hanno risposto positivamente alla proposta di cura a domicilio. Sono Rita Maria 55enne di Marano e Marisa di San Giuseppe Vesuviano di anni 59. Saranno le prime donne in Italia a ricevere le cure per questo tipo di patologia direttamente da casa. Entrambe sono in cura all’Istituto Nazionale Tumori Irccs Pascale di Napoli per un Tumore al seno. Nella giornata di ieri hanno così dato il via al protocollo per incominciare le cure. “Per la prima volta in Italia a due donne con Tumore alla mammella Her2 positivo verrà somministrata a ... anteprima24

mediterranew : IN QUANTO UOMO PENSAVI DI ESSERNE IMMUNE? NO! IL TUMORE AL SENO PUO’ COLPIRE ANCHE TE... - angelopiemo : Quando l’ospedale entra in casa: le donne col tumore al seno faranno terapia a domicilio - dazebao : Tumore al seno. Irccs Pascale di Napoli e Roche, una terapia biologica antitumorale… -