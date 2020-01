Trovate tracce di farmaci nel latte delle marche più conosciute. Il parere degli esperti. (Di venerdì 24 gennaio 2020) È l’argomento più discusso nelle ultime ore. La notizia è stata riportata sulla rivista “Il Salvagente”, dopo un test svolto dagli esperti sul latte che ogni giorno viene consumato. Sono state sottoposte all’esame 21 confezioni di diversi tipi di latte, di diverse marche, compresi quelli più acquistati nei supermercati italiani. Il video della notizia: Nella maggior parte dei test, sono stati ritrovati nel latte, percentuali di farmaci, come il cortisonico, l’antinfiammatorio e l’antibiotico. Quest’ultimi vengono somministrati alle mucche per curare le infezioni e le mastiti. Sono stati individuati in minime quantità, ma comunque presenti. Gli esperti hanno diffuso la notizia ed hanno sottolineato il fatto che non bisogna allarmarsi, perché le sostanze sono ... bigodino

FabioRox_ : RT @sentieroitalia: ??Già visto il nuovo SITO CARTOGRAFICO del #SentieroItalia #Cai? ?? Dal menù potete selezionare le regioni e visualizzare… - Antonella_S61 : RT @ilSalvagenteit: Il test su 21 confezioni di #latte, fresco e Uht: in più di metà dei campioni sono state trovate tracce di #antibiotici… - ViaggiareSlow : RT @sentieroitalia: ??Già visto il nuovo SITO CARTOGRAFICO del #SentieroItalia #Cai? ?? Dal menù potete selezionare le regioni e visualizzare… -