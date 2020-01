Sta per ricevere Android 10 stabile il Motorola Moto G7 Plus: alcuni avvistamenti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si sblocca la situazione relativa al rilascio di Android 10 in versione stabile a bordo del Motorola Moto G7 Plus, anche se non direttamente in Italia. La notizia, rimbalzata sulle pagine di XDA Developers, arriva da Brasile e Messico, dove alcuni fortunati possessori del dispositivo hanno cominciato a ricevere l'upgrade alla major-release, arricchita con la patch di sicurezza di dicembre 2019 (la penultima rilasciata da Google, meno recente solo rispetto a quella di gennaio 2020). Inutile dirvi che la suite è parecchio ricca, ed include tutte le novità previste da Android 10, tra cui le gesture a schermo intero, la dark mode impiantata nel sistema, una gestione della privacy più accurata (come nel caso di un maggior controllo da poter esercitare circa i consensi per il sistema di geolocalizzazione) ed altro ancora. Avevamo già immaginato che il roll-out di Android 10 in versione ... optimaitalia

