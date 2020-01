Sanità, solo unità di controllo regionali possono debellare l’abuso (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ho studiato e pubblicato nel 2003 e nel 2008 due lavori scientifici su come eseguire adeguati controlli in Sanità. Per questo sono stato intervistato da Alberto Nerazzini a Report nella puntata “La prestazione” nel lontano maggio 2010, quando in Regione Lombardia la giunta era capitanata dal forzista Roberto Formigoni con assessore alla Sanità il leghista Bresciani. Molti casi eclatanti di malaSanità avvolsero il periodo formigoniano. Per non dimenticare direi di citare il caso San Raffaele, il caso Maugeri, la Santa Rita e il pietoso caso Stamina. Poi il presidente della Regione, considerata la migliore in quanto a servizi sanitari, venne condannato e la giunta invertì la composizione portando alla presidenza un leghista e all’assessorato un forzista, fino ad oggi. Ma vi sono altri casi che coinvolgono la Sanità, che corrisponde a una spesa di circa il 75% del budget. E’ di questi ... ilfattoquotidiano

