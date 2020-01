Roma: i difetti del 4231 di Fonseca (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Roma di Fonseca sta attraversando alti e bassi. L’allenatore portoghese deve trovare un compromesso tra le sue idee e i giocatori a disposizione Allo Shakhtar, si erano visti con chiarezza i principi calcistici di Fonseca. Il 4231 del tecnico portoghese avvicina molto i 4 attaccanti tra di loro, con i terzini che si alzano per dare ampiezza. Situazione che sta proponendo anche alla Roma, si vede nella slide sopra. Cerca di sviluppare un calcio ragionato e paziente, con palleggiatori di qualità tra le linee in grado di associarsi sul breve. Il problema è che oggi la Roma non ha profili di quel tipo: ha giocatori più verticali e di strappo, come per esempio Kluivert e Under, più efficaci nell’attacco sul lungo. Proprio per questo, Fonseca deve cercare un compromesso tra le sue idee di calcio e i giocatori a disposizione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Catiaasroma : Spero che gli sfoghi di massa finiscano dal momento che c’è un derby da giocare. La Roma ha mostrato a tutti i suoi… - CarloG67 : Comunque Roma pur con mille difetti è sempre un luogo speciale - gvitoli : @jacopo_iacoboni Fare peggio di Alemanno e di Marino era difficile; la signora Virginia Raggi, invece, c'è riuscita… -