Questo robot è un caregiver fenomenale

La narrazione del robot malvagio antagonista può ancora funzionare al cinema, forse, ma nella realtà siamo a scesi a patti con l'idea che gli automi ci aiuteranno nella vita di ogni giorno. Non solo per situazioni estreme – come incendi o terremoti – ma soprattutto per supportare le persone che hanno bisogno di assistenza e non possono muoversi in autonomia. Uno dei primi robot pensati per Questo scopo, lanciato da Toyota, è noto come Human Support robot: ma chiamiamolo pure Hsr. Nel video scopriremo in che modo l'automa si rende utile per aiutare una persona in stato di paralisi: può manipolare oggetti e, grazie a dei Qr code disseminati in casa, riconosce sempre più lo spazio e sa dove andare a prendere le cose. Hsr riceve ordini, come prendere l'acqua e aprire la porta, e li esegue.

