Piove dal Ponte di Corso Vittorio Emanuele: Comune approvò lavori urgenti, ma non li ha mai fatti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel 2018, Palazzo San Giacomo inserì il Ponte del Corso tra gli "interventi prioritari" per la messa in sicurezza, nell'elenco inviato al Ministero delle Infrastrutture, dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Il costo stimato era di 200mila euro, ma i lavori non sono mai stati fatti. A breve, invece, partiranno i lavori sul Ponte di via Pietro Castellino. fanpage

